‘Bağışlanmaya açılan fırsat kapısı’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili’ni kutladı.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların; sevgi, saygı ve hoşgörünün artmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dileyerek, tüm İslam âleminin, Türk milletinin ve Çorumlular’ın üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutlayan Milletvekili Kavuncu, şu mesajı yayınladı:

“Yüce Rabbimizin, rahmet ve mağfiretinin, feyiz ve bereketinin, lütuf ve ihsanının bolca tecelli ettiği ve yine, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa indiği üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun.

Hasretle yolunu gözlediğimiz Üç aylar; manevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen, sonu bayrama çıkan, sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.

Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar; Regaip ile başlayıp Miraç, Berat ve bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle müminlere müjdeler vererek sonunda bizlere bayramı yaşatacaktır.

Gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimiz üç aylar, duaya ve tövbeye, affa ve bağışlanmaya açılan fırsat kapısıdır. Yüce Mevla’m, aziz milletimizin ve ümmet coğrafyamızın bu fırsatlardan yararlanmasını nasip etsin. Rabbim, Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kılsın; bizleri sağlık, sıhhat içinde, kurtuluşun reçetesi Kur'an ve sünnetin mesajıyla kuşanmış olarak Ramazan'a ulaştırsın inşallah.

Cenab-ı Hak'tan, bu mübarek günlerde yaptığımız dualar hürmetine bizleri, alem-i İslam’ı ve insanlığı her türlü afetten, musibetten ve kötülükten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)