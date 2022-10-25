Bahabey Çamlığı, eko-turizm alanı oluyor

Çorum Belediyesi ile DOKAP arasında imzalanan protokol ile Bahabey Çamlığı’nda yapılacak çalışmalara %70 oranında hibe verileceği açıklandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,Bahabey Çamlığı Eko-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi imza töreni sonrası yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden beri Çorum’u her alanda cazibe merkezi haline getirecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Turizm konusunda da şehri cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini, yapacakları çalışmayla Bahabey Çamlığı’nı eko-turizm alanı haline getireceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “İlimizde önem arz eden değerlere yönelik farkındalığın ve çevreselkentsel kalitenin artırılması, turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Şehrin nefes alan bölgelerinden olan, şehrin adeta oksijen kaynağı durumundaki Bahabey Çamlığı’nda hayat geçirecekleri eko-turizm projesine DOKAP’ın verdiği destek nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e teşekkür eden Başkan Aşgın, “Projemize DOKAP tarafından yaklaşık 1,5 Milyon TL hibe verildi. Projeyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacağız. Çorum’umuz, insanların aileleriyle vakit geçirebileceği nezih bir dinlenme ve eğlence mekanı kazanmış olacak. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Aşgın, “Bahabey Çamlığı Eko Turizm Altyapısının geliştirilmesi projesi ile trekking, dağ bisikleti, botanik ve çiftlik turizmi, oryantiring v.b faaliyetleri proje alanında hayata geçirmeyi planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.