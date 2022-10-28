Bakan'dan saldırıya uğrayan personele geçmiş olsun telefonu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çorum’da denetim yaptığı esnada saldırıya uğrayan Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum'da 26 Ekim'de Obruk Baraj Göleti'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli denetim yaptığı sırada yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslar görevli personele sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuş ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı bıçakla yaralanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaralanan personeli telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Bakan Kirişci, yaralı personele acil şifalar diledi.

Bakan Kirişci, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu olayın sonuna kadar takipçisi olacakları mesajını verdi.

(İHA)