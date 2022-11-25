 Bakan yardımcıları Çorum’a geliyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan çalıştay için Çorum’a gelecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Çorum’da ‘İleri Teknolojiler ve Sanayi’ başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

2-3 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olan çalıştayın birinci gününde Cihünnüma Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi açılış konuşması yapacak.

Çalıştayın moderatörlüğünü ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yapacak.

3 Aralık Cumartesi günü ise oturumların ardından müzakere ve raporlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalıştayın müzakere konuları arasında ithalata bağımlılığı azaltmak ve karlılığı artırmak, akademisyenlerin katma değer arttırıcı faaliyetlerde bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitimin etkinliğinin arttırılması, finansal kaynak ve teşviklerin verimliliği, kurumsal ve dijital dönüşüme uyumun arttırılması, Ar-Ge’den Ür-Ge’ye geçişin iyi uygulamaları yer alacak. (Haber Merkezi)