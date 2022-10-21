Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bakırköy Belediyesi tarafından Çırpıcı mevkiinde yaptırılan semt pazarındaki satış yerleri, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik uyarınca tahsis edilecek.

Cumartesi günleri kurulacak pazarda 80 adet (tekstil ürünleri satışı), pazar günleri kurulacak pazarda 80 adet (tekstil ürünleri satışı) olmak üzere 160 adet tahta için inşaat katılım payı olarak ödenecek ücret 1.5 metrelik standart boy tahta için 100 bin TL+KDV'dir. En fazla 2 adet satış yeri verilecektir.

Başvurular 21 Ekim 2022 Cuma günü başlayıp 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 16:30’da sona erecek. Başvurular Bakırköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

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