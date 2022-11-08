Bakü’de hemşehri buluşması

FATİH AKBAŞ
Çorum Belediyesi ile Fuzuli şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Azerbaycan’a giden Çorum heyeti Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.
Ziyarete, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile AK Parti ve MHP’li Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapılırken Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum heyetine teşekkür etti.