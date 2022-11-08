Bakü’de hemşehri buluşması

Çorum Belediyesi ile Fuzuli şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Azerbaycan’a giden Çorum heyeti Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.