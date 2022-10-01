Baro’da seçim heyecanı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda 1. oturumunda ilk olarak divan üyeleri seçildi.

Av. İbrahim Özyılmaz’ın başkanlık yaptığı divanda başkan vekilliğine Av. Erkan Kabakcı, üyeliklere ise Merve Menteş ile Av. Utku Singil seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda başkan adayları Av. Turan Kalıpcı ile Özer Akpınar selamlama konuşması yaptı.

Genel kurulun 2. oturumu olan Pazar günü ise Baro Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna katılacak olan delegelerin seçimi yapılacak.