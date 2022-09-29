‘Baromuzu tüm meslektaşlarımızla birlikte yöneteceğiz’

EROL TAŞKAN

Çorum Barosu seçimleri için aday olan Avukat Özer Akpınar ve yönetim ekibi gazetemizi ziyaret etti.

Seçimlerin meslektaşları açısından en hayırlı şekilde geçmesi temennisinde bulunan Avukat Özer Akpınar, “mesleki sorunlarımızı biliyoruz, çözmek için yola çıktık. Gayemiz, Baromuzu tüm meslektaşlarımızla birlikte yönetmek” dedi.

Avukat Özer Akpınar’ın ziyaretinde Avukat Manolya Kayış Duran, Avukat Süheyla Keller, Avukat Aydın Civan, Avukat Tuncay Tarı, Avukat Mustafa Balyaz ve Avukat Ömer Horasan da hazır bulundu.

Cumartesi günü saat 10:00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan Baro seçimlerinde başkan adayı olan Avukat Özer Akpınar, hayırlı olmasını temenni ettiği genel kurul için şunları ifade etti, “Önümüzdeki genel kurulun meslektaşlarımız için en hayırlı şekilde geçmesini temenni ediyoruz.

Çözüm bekleyen bir çok sorunumuzun olduğunun farkındayız, onu da mesleki dayanışmayla çözeceğimize inanıyoruz. Bunun içinde biz de ekip olarak birlikte başarılı olmak için yola çıktık, gayemiz de baromuzu tüm meslektaşlarımızla birlikte yönetmek”