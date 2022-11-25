Başhekim Paydar, Doğa Koleji’ne konuk oldu

Çorum Doğa Koleji’nde kariyer günleri etkinlikleri devam ediyor. Kariyer günlerinin bu seferki konuğu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar oldu.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapmasında gerçekleştirilen programda konuşan Başhekim Abdullah Paydar, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği mesleği hakkında öğrencilere bilgiler vererek tecrübelerini aktardı.

UMKE ve AFAD gibi kurumlarda da gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Paydar, aynı zamanda doğa tutkunu. Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme konusunda da tavsiyelerde bulunan Paydar, doğayı ve yaşanan çevreyi keşfetme konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Paydar, konuşmasında ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Programın sonunda ise Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma Başhekim Abdullah Paydar’a teşekkür plaketi vererek Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutladı. (Haber Merkezi)