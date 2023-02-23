Basın İlan Kurumu’ndan Şevket Erzen’e teşekkür

FATİH AKBAŞ

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyeliği süresi sona erdi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 31. Dönem 6. Toplantısı, ikinci gün oturumunun ardından sona erdi. İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kurumun 2022 Yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu’nun oylanarak kabulünün ardından Yönetim Kurulu ibrası onaylandı. Daha sonra Yönetim Kurulunun teklif ve önergeleri; İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak oylamaya sunuldu.

Toplantının sonunda, görev süresi sona eren Genel Kurul Üyesi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’e BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, teşekkür plaketi verdi.

Bu toplantıyla birlikte Basın İlan Kurumu 31. Dönem Genel Kurulu görev süresini tamamlamış oldu. Yeni üyelerin katılacağı 32. Dönem Genel Kurulu Üyeleri ise ilk toplantısını 24 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleştirerek Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerini belirleyecek.