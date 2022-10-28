Başkan Aşgın, taburcu oldu

FATİH AKBAŞ

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve safra kesesi iltihabı teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, taburcu oldu.

DOKAP ile yürütülecek bir projenin imza töreni için gittiği Giresun’da rahatsızlanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, orada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a gelmişti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Başkan Aşgın, dün taburcu oldu.

Hastaneden taburcu edildiğini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Aşgın yaptığı açıklamada, “Bir süreden beri hastanede devam eden tedavim tamamlandı, taburcu olduk. Allah'ın izniyle, pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden aşkla çalışmaya başlayacak, yeniden 'Bismillah' diyeceğiz. Hastanede tedavim süresince ziyaretimize gelen başta Sayın Gençlik Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, AK Parti Teşkilatlarımıza, Sayın Rektörümüze, arayan, mesaj gönderen, dua eden tüm dost, arkadaş ve hemşehrilerimize, tedavi sürecinin her aşamasını yakından takip eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı'ya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'e, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kendirci ve ekibine, hastane yöneticileri, hemşire, güvenlik ve kat görevlileri ile tüm çalışanlarına, rahatsızlığımıza teşhis koyan ve ilk müdahaleyi gerçekleştiren Giresun Özel Ada Hastanesi Acil Servis doktorları ve aynı hastanede görev yapan hemşehrimiz Dr. İhsan Kaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.