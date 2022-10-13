Başkent’te Hitit çalgıları ile tarih yolculuğu

FATİH AKBAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Vakıf 19’un, Hitit çalgılarının yer aldığı Hitit Ensemble konseri yapıldı.

Resim Heykel Müzesi Salonunda düzenlenen konserde sunumu Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım yaptı.

Müthiş bir ambiyans içerisinde verilen konserde sanatseverlerin, Hitit kültürünü tanıtan ve o döneme ait sazların tınılarının duyulduğu ve birbirinden değerli sanatçıların performansları ile tarihte bir yolculuk yaparak muhteşem bir konsere şahitlik ettiklerini belirten Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan, Yargıtay Hakimi Sayın Aybüke Topçubaşı Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Sayın Zeki Gül, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Kenan Nuhut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kültür Grubu Başkanı Sayın Mehlika Gider, Ankara Resim ve Heykel Müze Müdürü, Ankara Anadolu Medeniyetler Müze Müdür Yardımcısı, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetliler katıldı” dedi.

Müzik düzenlemeleri Murat Akçay’a ait olan konserde sunumu Prof. Dr. Tayfun Yıldırım yaparken, Bülent Yanıkoğlu ise tonmaister olarak görev aldı. Sanatçılar Tülay Örten Yıldız, Ferhat Erdem, Çağatay Akyol, Erdem Şimşek ve Cemal Özkızıltaş Hitit çalgılarının eşlik ettiği geçmişten günümüze gelen ezgileriyle izleyicilerden bol bol alkış aldılar.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan konserin sonunda yaptığı konuşmada tüm sanatseverlere teşekkür ederek, Çorum ve kültürünü bu konser vesilesi ile tüm Ankara gündemine taşıdıkları için gururlu olduklarını ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Alper Bilan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u Çorum’a davet etti.