'Batı çirkin yüzünü yeniden açığa çıkardı'

HURŞİT BOZKURT

Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak gerçekleştirdiği provokasyona tepki gösterdi.

Alçak provokasyon ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Çağlar, yüce kitabımızın dünya kamuoyunun gözü önünde yakıldığını belirterek, İsveç polisinin izni ve koruması altında bu olayın gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir utanç vesikası olduğunu söyledi.

Batı'nın çirkin yüzünü yeniden açığa çıkardığını ifade eden Çağlar, "Sözde özgürlük ve insan haklarına saygının merkezi, medeni dünyanın ortasında gerçekleşen bu hareket ile İsveç hükûmeti de gerçek yüzünü gösteriyor: Bu cahil yaratık Kuran'ı yaktığını sanıyor. Aslında olan ise şuur altındaki Türk ve İslam düşmanlığını saklamayan Batı'nın çirkin yüzünü yeniden açığa çıkarmış, ırkçılık ve nefret suçunun en son örneğini sergilemişlerdir" diye konuştu.

Alçak saldırıya izin veren İsveç hükumetini şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çağlar, "PKK'ya yardım ve yataklık eden bir devletten başka bir tavır beklemek de zaten safdillik olurdu. Türk milletini, bu tür elim hadiselere karşı uyanık, soğukkanlı ve tek vücut olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023, 09:07