‘Bayram yeri gibiydi’

M.BURAK YALÇIN

Milat Gazetesi Yazarı Nuray Alper, Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu açılan Kitap Kültür Günlerini köşesinde yazdı.

Fuardan övgüyle bahseden Alper yazısında, “Başta emanetçisi oldukları beldenin kültür ve sanat hayatını canlandırmayı amaçlayan şehir liderleri olmak üzere yediden yetmişe her yaş ve meslek grubundan insanın ilgi gösterdiği fuar, bir bayram yerini tasvir etti” ifadelerine yer verdi.

Kitap fuarına misafir yazar olarak katılan Şair-Yazar Nuray Alper, Milat Gazetesi’nde “Herkes okusun diye” başlığıyla kalema aldığı yazıda fuarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Nuray Alper’in yazısını sizlerle paylaşıyoruz: “Şehir ve medeniyet, şehir ve şiir, kültür ve şehir ilişkisi öteden bu yana yazın dünyasını meşgul etmiştir. Bir şehrin kültür hayatını onun tarihi kadar sosyolojik yapısı ve güncel icraatleri de belirler. Şehirlerin kitap mabetlerine dönüştürüldüğü zamanlarsa maneviyatlarının en yüksek seviyeden hissedildiği zamanlardır. Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Turizm ve Kültür Derneği işbirliği ile Çorum Belediyesi bu yıl “herkes okusun diye” söylemini merkez edinen güzel bir etkinliğe daha imza attı. 15-23 Ekim aralığında yüzlerce yayınevi ve yazarın yer aldığı fuara söyleşi için davet edilen yirmi dokuz yazar da iştirak etti. Başta emanetçisi oldukları beldenin kültür ve sanat hayatını canlandırmayı amaçlayan şehir liderleri olmak üzere yediden yetmişe her yaş ve meslek grubundan insanın ilgi gösterdiği fuar, bir bayram yerini tasvir etti.

Salı sabah 7.30 otobüsüne bindiğim andan şehre varıncaya kadar yolun telaş hâlindeydim. Varan Tur’un söz verdiği zamandan yaklaşık bir saat sonra yolcusunu menzile ulaştırmasından kaynaklı yüksek bir kaygı… Terminal’de bizi kendisi de çok değerli bir şair ve yazar olan Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır karşıladı. Hüseyin hocamla hasbihâl imkânı bulabildiğim kısacık zaman diliminde tasavvuftan, şiirden, okumalardan, şehrin kültür faaliyetlerinden bahsettik. Gecikmeli olarak gittiğimiz Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde ise Bir Nokta Dergisi’nden hikâyelerini takip ettiğimiz Ayşe Avcı Yaz hanımefendinin gülümseyen yüzüyle buluştuk. Burası, öğretmen ve öğrencisiyle sergilediği akademik başarının yanında Çorum’un dünyaya bakan çehresini temsil eden önemli bir eğitim kurumu. 2013’ten bu yana onlarca Avrupa projesi içinde yer almış, sadece son iki yılda yirmi altı Erasmus projesiyle öğrencilerini birçok ülkeye götürmüş. Şehirde yabancı dil eğitimi ve kültürler arası köprü denildiğinde akla ilk gelen müesseselerden biri. Öğretmen ve öğrencilerimizi bizi büyük bir sabır ve olgunlukla okulun konferans salonunda beklerken bulduk. Talebelerimiz ilgili, meraklı ve saygılı gençler. Okul müdürü Murat Ökten, Müdür Yardımcısı Ayşe Yaz ve edebiyat öğretmeni Ayşen Ocaktan ile kıymetli Hüseyin Kır müdürümüzün değerli katkılarıyla ilerleyen programa birbirinden güzel sorular değer kattı. Böylece talebelerimiz konuşma akışının anlatandan ziyade dinleyicinin niteliği ile orantılı olduğunu ispatlar bir duruş sergilediler. Yazık ki fuar alanındaki söyleşiye gecikeceğimiz endişesiyle buradaki hasbihâlimizi kısa tutmak mecburiyetinde kaldık. Meryem, Sude, Sude Naz, Zeynep, İsmail… Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencilerinin havaya asılı parmaklarını masamda yarım kalan bir hikâye gibi bırakarak mekândan ayrıldım.

Fuarın söyleşi alanında bizi kendisi de iyi bir sanatkâr ve hatip olduğu halde sanatı ve sanatçıyı kendinin önüne alan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın eski bir musikiyi andıran güzel sesi karşıladı. Çorum için büyük bir değer olan bu saygın ve mütevazı duruşun sahnede okuduğu şiirin çok küçük bir parçasına yetişebildik. Salonda ağırlığı Sınav Koleji’nin kıymetli müdürü, öğretmen ve öğrencileri teşkil etmekteydi. Burada da dinleyiciden gelen anlamlı sorular konuşmanın akışını yönlendirdi. Söyleşi esnasında beni en ziyade etkileyen detaylardan biri de şehrin büyüklerinden ve kıymetli hece kalemlerinden şair ağabeyimiz Rıfat Kurtoğlu’nun geçirdiği ağır rahatsızlık sürecine rağmen kızının ve damadının kolunda bizi onurlandırması oldu. Bu ince ve sanatkârane tavrı –en kısa zamanda şifa bulması umuduyla- sayfamda yâd ederken Çorum’u yansıtan güzel karelerden biri olarak sunmayı istedim. Bu arada Rıfat ağabeyimizle alakalı bir kitap çalışmasının haberini de aldım. Fuar alanındaki değerli hanım arkadaşlarım Şeyma Coşkun Aydın, Tülay Yıldıran, Gülhan Cevher, Hilal Irmak ise büyük bir özverinin temsilcisiydiler. Onların gülümseyen yüzleri ve refakatlerinde gerçekleştirdiğimiz imza bir bahar şenliğinin şerhi oldu. Cıvıl cıvıl çocuk seslerine karışan genç duruşların yazarlara yönelttiği sorular, yazar ve okur arasındaki mesafeleri kaldıran en nadide örneklerdendi. Bununla birlikte belediyemiz kitaplarından aldığı her yazarı bir okulla buluşturma gibi ayrıcalıklı bir yöntem izlemiş. Fuarda beni etkileyen detaylardan biri de vaktiyle iştirak ettiğim ve hiçbir zaman unutamayacağım Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi’nin değerliöğrencileri, Künye edebiyat grubundan Aslı Ünal ve Gülsüm Sağlam Şahpaz'ın o gün ilahiyat ve edebiyat fakültesi okuyan öğrenciler olarak karşıma çıkmalarıydı. Çorum'un akademiye 'insan' mührü vuran genç enerjisi Canan Uğurdağ hocam ise zarif varlığı ile vaktime güzellik katanlar arasındaydı. Belediyenin munis ve temiz yüzü sevgili Furkan Mazman’ı da yanımda görmek beni mutlu kıldı.

Çorum’a sanatı ve sanatçıyı çocuk ve genç ruhlarla buluşturan önemli adımlarından ötürü teşekkür ediyor, şehre değer katan maneviyat yüklü ve nitelikli atmosferin artarak devam etmesini diliyoruz. Selam ile.”