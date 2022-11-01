Bektaş: Yatırımlara 100 milyon lira bütçe ayıracağız

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi’nin bütçe görüşmelerinin yapılacağı Kasım ayı toplantıları başladı. Bütçeyle ilgili bilgi veren Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, yatırımlara net 100 milyon lira bütçe ayrılması konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, “Geçen seneki dağılım göz önünde bulundurulduğunda ilçelerimizde dahil 3 katı daha fazla bütçe ayıracağız” dedi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum heyeti ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

BEKTAŞ’TAN BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Ziyarette Çorum ve köyleri ile ilgili talepleri Bakan Kurum’a aktardıklarını, Bakan Kurum’un ise tüm taleplere olumlu cevap verdiğini hatırlatan Mehmet Bektaş, “10 milyon lira kredi desteği aldık. Özel İdaremize 1 adet greyder, 1 adet vidanjör ve talepte bulunmadığımız halde çöp kamyonu hibe edildi. Arifegazili ve Eskiköy Köylerimize 2 milyon lira sulama desteği aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘BU YIL İLÇELERE DAHA FAZLA BÜTÇE AYIRACAĞIZ’

Bütçe görüşmeleriyle ilgili de konuşan Bektaş, “Yatırım bütçesiyle ilgili müdürlerimizle istişare yaptık. Tahminen 60-70 milyon arası denildi. Yatırıma 100 milyon lira net bütçe ayrılması için çalışma yapılmasını istedim. Geçen seneki dağılım göz önünde bulundurulduğunda ilçelerimizde dahil 3 katı daha fazla bütçe ayıracağız” ifadelerini kullandı.

Bektaş’tan sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, bütçe görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 2020-2024 Yılı Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Planı ile 2023 Mali Yılı bütçesi görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 09:38