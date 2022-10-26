Belediye 1870 kişiyi işe yerleştirdi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından istihdama katkı sunmak amacıyla kurulan ÇOKİŞ, kurulduğu günden beri 1 870 kişiyi işe yerleştirdi.

2020 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) bünyesinde açılan mesleki eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor. İş arayanların tecrübe sahibi olmasını amaçlayan ÇOKİŞ’te kayıtlar her geçen gün artıyor.

İş ilanına en uygun nitelikleri taşıyan adayların belirlenmesi noktasında ÇOKİŞ’in işveren ile iş arayan arasında köprü görevi görüyor.

Ön muhasebe, satış görevlisi, torna operatörü, cnc lazer operatörü, garson, döner ustası, kasap ve şarküteri görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, depo görevlisi, insan kaynakları, bulaşık ve temizlik görevlisi, kasiyer gibi meslek dallarına başvuran işçi adayları ile tek tek görüşen yetkililer, mülakatla işe yerleştiriyor.

Çokiş’in hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet sitesinden açık olan ilanlara başvuru yapabilir ya da Kadeş Barış Meydanın'daki ofisi ziyaret ederek iş başvurusunda bulunabilir.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022, 17:49