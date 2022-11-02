Belediye'de 6 birimin müdürü değişti

Çorum Belediyesi’nde bazı müdürlüklerde değişiklikler yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından yapılan yeni görevlendirmeler ve yapılan değişikler şu isimlerden oluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Eray Çetinkaya, Zabıta Müdürlüğüne İrfan Göyhan, Veteriner İşleri Müdürlüğüne Mehmet Gültekin, Mezarlık İşleri Müdürlüğüne Mahmut Yabacıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğüne Muhammet Şirin, Su Kanal Müdürlüğüne Seyit Ünaldı getirildi. Diğer müdürlüklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

-Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a,

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’ye,

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter’e

-Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Alper Zahir’e,

-Etüd Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’e,

-Hal Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a,

-Kütüphane Müdürlüğü de Başkan Yardımcısı Murat Erdem’e bağlandı.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 12:48