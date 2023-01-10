Belediye'de yüzde 100 artış yapıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediyenin yeni hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, imza töreninde yaptığı konuşmada belediyede çalışmanın ayrı bir onur olduğunu ifade ederek, “Bu onuru yaşatan Rabbimize hamdolsun. 31 Mart 2019’da görev geldiğimizde ne vaat etmişsek yüzde 74’ünü tamamlamanın onurunu yaşıyoruz”dedi.

Sosyal destek miktarını sendikanın da talebinin üstünde belirlediklerini kaydeden Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal Denge Sözleşmesin de yüzde 100 artış yaptık. Hayırlı olsun. Devletimiz işçimizi memurumuzu enflasyona ezdirmemek için zaten gerekeni yapıyor. Madem bizim mesai arkadaşlarımız aşkla çalışıyorlar bizde Sosyal Denge Sözleşmesini yüzde 100 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Çorum Belediyesi’nde çalışan memurlara devletimizin ödediği zamlara artı olarak 4120 TL SDS desteğini maaşlarına katkı olarak alacaklar. Ayrıca idareci yönetici olan arkadaşlarımıza da bu miktarı yüzde 110 olarak belirledik. Hayırlı olsun. Bem-Bir-Sen yöneticilerini de tebrik ediyorum”diye belirtti.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin ise 13 yıl önce Sosyal Denge Sözleşmesi’nin Çorum Belediyesi’nde ufak bir miktarla başladığını ifade ederek, “Bizim hep hayalimizde yüzde 100 artış vardı. Bugün bu hayalimiz gerçekleşti. Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sosyal Denge Sözleşmesini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin imzaladılar.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:24