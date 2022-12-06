Belediye'den ihtiyaç sahibi ailelere kaz ve tavuk

Çorum Belediyesi tarafından yetiştirilen tavuk ve kazlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yetiştirilen tavuk ve kazlar, Çorum Belediyesi Mezbahasından kesildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Organik yöntemlerle yetiştirilen tavuk ve kazlar, 273 ailenin sofrasını süsleyecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen tavuk ve kazları, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım alan ailelere verme kararı aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yetiştirdiğimiz tavukları ve kazları satmak yerine maddi durumu iyi olmayan, belirlediğimiz ailelere ulaştırmayı daha uygun bulduk. Her fırsatta ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde organik yemlerle yetiştirdiğimiz tavuk ve kazları, kesim ve paketlemesini Halk-Et Kombinamızda gerçekleştirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlık ekiplerimiz de dağıtımını yaptı” diye konuştu.

Tüm çalışmalarının yanı sıra, üretken belediyeciliği her anlamda gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, buna benzer çalışmaları artıracaklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 17:05