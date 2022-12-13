Belediye'den 'su' açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarla Çorum’un su sorununu çözdüklerini, yakın zamanda Çorum’un su problemi yaşamayacağını belirtti.

Su sorunun hat safhaya ulaştığı ve su kaynaklarını tamamen tükendiği bir dönemde önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Koçhisar Barajı İsale Hattı çalışması kapsamında 53 kilometreden rekor bir sürede Çorum’a içme suyu getirdik. Hiç suyumuz kalmadı dediğimiz günlerde Çorum’un su sorununu çözmüş olduk. Şu anda 4 barajda 45 milyon m3 su hacmi var yüzde 34 doluluk oranı var. Önümüzdeki yıllarda inşallah Çorum’un su problemi olmayacak” dedi.

Başkan Aşgın, vatandaşlardan da suyu tasarruflu kullanmalarını rica etti. (Haber Merkezi)