Belediye Güpür Hamamı’nı satın alıyor

EROL TAŞKAN

Tarihi Kent Meydanı’na katılmak üzere Çorum’un önemli bir tarihi değeri Çorum Belediyesi tarafından satın alınıyor. Güpür Hamamı’nın satın alınması ile ilgili pazarlık aşamasının tamamlandığı, resmi işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün gerçekleştirilecek olan Belediye Meclis Toplantısı’na ek gündem maddesi olarak gelmesi beklenen konu, mecliste görüşülerek karara bağlanacak.

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nın restore edilmiş haliyle bütünleşmesi sağlanacak olan Güpür Hamamı, hem tarihi kimliğine tekrar kavuşacak hem de Tarihi Kent Meydanı’nın da gözde mekanlarından birisi olarak yaşatılacak.