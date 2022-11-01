Belediye’den 2023’e 2 milyar 023 milyonluk bütçe

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesinin 2.023.000.000 TL olduğu belirtildi.

Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında 2023 yılı Performans Programı ve 2023 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi görüşüldü.

Her iki gündem maddesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2023 yılı bütçesini gider olarak 2.023.000.000 lira gelir bütçesini ise 2.023.000.000 lira olarak belirlediklerini ifade ederek, “Gelir bütçemizi ise vergi gelirleri 97 milyon 813 bin lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 161 milyon 855 bin lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 152 milyon 140 bin lira, diğer gelirler 978 milyon 431 bin lira sermaye gelirleri ise 537 milyon lira olarak belirledik” dedi.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, gider bütçesinin yüzde 66’sının ise yatırımcı müdürlüklere ayrıldığını söyledi.

CHP’li meclis üyesi Rüştü Çağlar, yaptığı konuşmada gündem maddeleri üzerine değerlendirmede bulundu.

Çağlar, Performans Programı ve Bütçe çalışmalarının iki oturumda bitirilmesine tepki göstererek, “Oysaki Belediye Kanuna göre bunun için 20 günlük bir süremiz var. Ama biz iki oturumda bitiriyoruz. Bunu İl Genel Meclisi uyguluyor. Hergün birim birim müdürleri kürsüde dinliyor. Çalışmalarını anlatıyorlar ve üyeler sorularını soruyorlar. Biz bunu niye yapmıyoruz” dedi.

Çağlar, bütçe ile ilgili eleştirilerini dile getirerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından 2023 yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edilirken 2023 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Bugün saat 17.00’da yapılacak olan Belediye Meclisi toplantısında 2023 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi görüşülerek bütçe kalemleri tek tek oylanacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 22:16