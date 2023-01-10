Belediye’den dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım topladıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde başkan yardımcılarının isminin kullanılarak, hayırsever vatandaşların aranıldığı ve yardım adı altında dolandırıcılık yapıldığını üzülerek öğrendikleri belirtildi.

Çorum Belediyesi'nin böyle bir usulle yardım toplamasının mümkün olmadığını, vicdan sahibi ve hayırsever insanların dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarıldığı açıklamada, "Dolandırıcılar, son günlerde özellikle belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerini söylemekte ve bu yolla vatandaşlarımızı mağdur etmektedirler. Çorum Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyeti bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155'i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz" denildi. (Haber Merkezi)