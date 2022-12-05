Belediye’den toplu ulaşıma yeni otobüs

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki otobüsü daha araç filosuna kattı.

Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapan Çorum Belediyesi, 58 olan otobüs sayısını 60’a çıkardı. Toplu ulaşımı şehirde daha güçlü ve kaliteli hale getirmek için aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Toplu ulaşımı belediye olarak devraldığımız günden beri yaptığımız çalışmalarla toplu ulaşımdaki kalitemiz hemşehrilerimiz tarafından büyük beğeni topladı” dedi. Başkan Yardımcısı Çöplü, otobüs seferlerinin aksamaması ve konforlu bir ulaşım için iki otobüsü daha filomuza katarak 58 olan otobüs sayımızı 60’a çıkardık” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Toplu ulaşım hizmetini devraldığımız günden beri şoförlerimize belirli periyotlarda eğitim seminerleri vererek hemşehrilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkartıyoruz. Yeni otobüsler, tek tip kıyafet ve klimalı otobüs duraklarımızla gece gündüz Çorum için aşkla çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)