Belediyenin düğün salonu Cumartesi günü açılıyor

FATİH BATTAR
Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'ne yapılan 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonunun inşaatı tamamlandı. Cumartesi günü resmi açılış töreni düzenlenecek.
Mimar Sinan Mahallesi'nin eksikliklerinden biri olarak gösterilen düğün salonu için kolları sıvayan Çorum Belediyesi, mahalleye 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonu kazandırdı.
Ağustos ayında başlayan düğün salonu inşaatı 4 ayda tamamlanarak Çorum halkının hizmetine açıldı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Mimar Sinan Düğün Salonumuzun açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi
Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 15:38