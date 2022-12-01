Belediyenin düğün salonu Cumartesi günü açılıyor

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'ne yapılan 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonunun inşaatı tamamlandı. Cumartesi günü resmi açılış töreni düzenlenecek.

Mimar Sinan Mahallesi'nin eksikliklerinden biri olarak gösterilen düğün salonu için kolları sıvayan Çorum Belediyesi, mahalleye 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonu kazandırdı.

Ağustos ayında başlayan düğün salonu inşaatı 4 ayda tamamlanarak Çorum halkının hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Mimar Sinan Düğün Salonumuzun açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 15:38