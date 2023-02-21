Belediyeye ait 3 adet tekstil fabrikası 10 yıllığına kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre mülkiyeti Kurtalan Belediyesi'ne ait 3 adet tekstil fabrikası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 10 (On) yıllığına kiralanacaktır.

Tekstil Atölyelerine ait kiralama ihaleleri, 03.03.2023 Cuma Günü Saat 14:00’te sırasıyla başlayacak, yarım saat ara ile (14:00,14:30 ve 15:00) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile Kurtalan Belediyesi Konferans Salonunda Kurtalan Belediyesi Encümeni tarafından yapılacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023, 18:27