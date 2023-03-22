Yeniden Refah Partisi milletvekili aday adayı tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla; "'Ben şartlarımızın kabul edilemeyeceğinden adım gibi emindim' dedi

İttifak için 30 maddelik bir teklif götürdüklerini ancak kabul edilmediğini anlatan Aşıla;. "Eğer bunlar kabul edilseydi hiçbir problem olmayacaktı. Ben zaten şartlarımızın kabul edilmeyeceğinden adım gibi emindim. Genel başkanımız kendisine yakışana yaparak tek başına hem Cumhurbaşkanı adayı olarak hem de meclise Yeniden Refah Partisi olarak girme adına kararını verdi. Bir Erbakan’ın üstüne başka bir Erbakan tarafından beton dökülmesine müsade etmedi. Başlamadan bitireceklerdi bu hareketi. Biz bu sistemin içinde isyan çıkaranlarız. Amerika’da gibi Cumhuriyet, demokratlar olsun istiyorlar ama kim gelirse gelsin İsrail’in güvenliğine yemin etsin. Öyle yok. İşte bu oyunu milli görüşciler bozdu. Yarından itibaren 100 bin değil, 300 bin imzayla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Hiç umulmadık şekilde barajları patlacağız ve ikinci tura da belki de genel başkanımızı bırakacağız. Zaten ikinci tura Fatih Erbakan kalırsa hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı