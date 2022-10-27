HALİL ÖZTÜRK

Dün yapılan Okul Sporları yeni sezon toplantısında yaşadığımdan ben utandım.

Gerçekten salona dolduran yüzlerce eğitim ordusunda çoğunluğu Beden Eğitimi Öğretmenlerinden oluşan kalabalığın davranışları ve tutumları karşısında hem üzüldüm hem utandım.

Salona Vali Yardımcısı, Gençlik Spor İl Müdürü, Milli Eğitim ve Gençlikspor Şube Müdürleri ve onlarca okul müdürü ve idarecisi gelmiş anons yapılıyor toplantı başlayacak diye. Öğretmen arkadaşlar hala kokteyl masalarında sohbet ediyor çayını yudumluyor.

Sonrasında ikinci uyarı ile büyük bir kısmı sandalyelere geçiyor ve toplantı başlıyor. Kürsüde İl Müdürü ve Vali Yardımcısı konuşuyor salonda inanın ilkokul 1. sınıfta bile olmayacak bir uğultu ve arka sıralarda sohbetlet devam ediyor. Tertip Komitesi üyeleri Okul Sporları Şube Müdürü yerinden kalkıyor arka sıralara sessiz olunması için işaret ediyor çağrıda bulunuyor yine dinleyen yok.

İnanın kürsüde konuşan ilkokul öğrencisi olsa patlardı. Bu anlamda keşke sayın vali yardımcısı ve Spor İl Müdürü bu ayıbı yapan öğretmenlere bir uyarı yapsa veya bir ikazda bulunsalardı.

Spor adamı olarak ülkemizde sporun gelişimi için en büyük görev düşen Beden Eğitim Öğretmenlerinin salondaki bu görüntüsüne gerçekten çok üzüldüm ve onlar adına utandım.

Söyleyecek kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum kırıcı olmamak adına. Ancak kelimenen tam anlamı ile bu görüntüden ben utandım umarım gereken dersi çıkarması gerekenlerde üzerine düşeni alırlar.