Beytepe 2.Cadde’nin asfaltı tamam

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gülabibey Mahallesi Beytepe 2. Caddenin asfalt çalışmalarını tamamladı.

Sonbaharın gelmesiyle çalışma sezonunun sonuna yaklaştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışma sezonumuzda yer alan tüm işlerimizin neredeyse tamamını bitirdik. Ekiplerimizle şu an şehir genelinde yeni yol çalışmalarını mevsim şartları el verdiği müddetçe sürdürmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz Gülabibey Mahallesi Beytepe 2.Cadde’de 400 metrelik kısımda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yenilenmiş altyapısı ve yollarıyla Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 18:10