Bir günlük kazancını deprem bölgesine bağışladı

Çorum'da Kıraathane işleten Ahmet ve Elvan Şen kardeşler bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı.

Yeniyol Mahallesi 3.Gazi Sokak No: 2/2'da bulunan Tuna Kıraathanesi adlı işyerlerindeki bir günlük kazançlarını deprem bölgesine göndereceklerini belirten Şen Kardeşler, bugünlerin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, destek olma zamanı olduğunu söylediler.

Depremde enkaz altına kalıp hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara acil şifalar dileyen Şen Kardeşler, "Bugünkü kazancımızın tamamını deprem bölgesine yardım amacıyla ayırıyoruz. Devletimizin tüm imkanları ile el uzattığı bölgemize biz özel yatırımcılar olarak da destek vermek zorundayız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz” dediler.

Şen Kardeşler, aldıkları kararı müşterilerinin de memnuniyetle karşıladığını ifade ettiler.