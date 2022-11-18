Boğazkale’de 419 milyon dolarlık bakır rezervi

FATİH AKBAŞ

Boğazkale’de bakır madeni bulan Avod Altın Madencilik AŞ, madenin rezerv tespit çalışmalarını tamamladı. Daha önce 2,7 milyon ton olarak belirtilen toplam rezervin 7,5 milyon ton olduğu belirtildi.

Firma tarafından KAP’a yapılan bildirimde A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, iştiraki olan Avod Altın Madencilik AŞ’nin üçüncü çeyrek raporuna yer verildi. Raporda Boğazkale’de bulunan bakır madeninde Avusturalyalı RSC firması ile birlikte yürütülen rezerv tespit çalışmalarının tamamlanarak rapor haline getirildiği ifade edildi.

Türkiye’nin en büyük bakır rezervlerinden birisi olduğu dile getirilen madende manganez üretimin de başladığı ifade edildi.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, iştiraki olan Avod Altın Madencilik AŞ’de yaşanan son gelişmeleri üçüncü çeyrek raporunda KAP bildirimiyle kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, Boğazkale’de bulunan maden sahasındaki çalışmalara yönelik yaptığı bilgilendirmede, 28.12.2020 tarihinde sondaj planlaması ile Avusturalyalı RSC firması ile anlaşılması üzerine başlayan ve yaklaşık 1 yıl 9 ay süren sondaj, laboratuvar, data analizi ve değerlendirme kısımlarını içeren raporların tamamlandığı belirtilerek, “Raporlama iki ayrı rapordan oluşmakta olup, ilk olarak Maden Kaynak Teknik Raporu yapılmıştır. Bu raporda önceki çalışmalarda belirlenmiş olan kaynağımız ek ve kapsamlı sondaj çalışmaları ile güçlendirilmiş olup, önceki ‘potansiyel’ kaynağımız, ‘belirlenmiş ve potansiyel’ olarak teyit edilmiştir” denildi.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, iştiraki olan Avod Altın Madencilik AŞ’nin üçüncü çeyrek raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Kaynak raporumuz UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) standartlarında yapılmış olup, bir UMREK üyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu raporlamanın üzerine elde edilen kaynak değerleri ile kapsam çalışması (Scoping Study) tamamlanmış olup, elde edilen kaynağımızın ekonomik ve mali değerleri rapor içerisinde sunulmuştur. Kaynak raporumuza göre; Ortalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak, ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere toplamda 7,5 milyon ton kaynak, 7.520.000 ton – 8.170.000 ton aralığındaki kaynak için: 71 – 419 milyon USD aralığındaki (vergiden önce) nakit akışı üzerinden 27 – 255 milyon USD aralığında (vergiden önce) bugünkü net değer belirlenmiştir. Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan bakır ve manganez içeren ruhsatımızda 2020 yılı itibari ile manganez üretimi yapılmaya başlamıştır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022, 17:58