Bölgede inşaat sektörü çöktü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de inşaat sektöründe 2017-2021 yıllarında yüzde 15.7'lik daralma yaşanırken Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun’u kapsayan TR83 Bölgesi’nde inşaat sektöründe yüzde 22,6 daralma yaşandı.

Söz konusu dönemde Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'ı kapsayan bölge yüzde 48.1 ile inşaat sektörünün en sert daraldığı bölge oldu. İstanbul'da küçülme yüzde 26, Ankara'da yüzde 20.8, İzmir'de ise yüzde 11.4 olarak kayıtlara geçti. Toplam 22 şehri kapsayan 8 bölgede inşaat sektörü yüzde 20'nin üzerinde daraldı.

2004-2017 ARASI YÜZDE 190 YÜKSELDİ

Türkiye genelinde inşaat sektörü için enflasyon ve kurdaki değişimlerden arındırılarak hesaplanan endeks 2017 yılında 227.9 değerine ulaşarak rekor kırdı. 2004-2017 yılları arasında endekste yüzde 190'lık yükseliş yaşandı. Ancak bu tarihten itibaren kademeli düşüş başladı.

2017-2021 yılları arasında, endeksteki değişime göre inşaat sektörü Türkiye genelinde iş hacmi olarak yüzde 15.7 daraldı.

DARALMADA LİDER AĞRI-KARS-IĞDIR-ARDAHAN

İnşaat sektöründe söz konusu dönemde en sert daralma yüzde 48.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan oluşan bölgede yaşandı. Burayı yüzde 35.6'lık daralma ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik takip etti.

İSTANBUL'DA İŞLER DÖRTTE BİR AZALDI

İnşaat sektörü faaliyetleri Türkiye'nin en büyük şehirlerinde de son 5 yılda önemli bir daralma yaşadı. İstanbul'da sektörde söz konusu 5 yılda yaşanan küçülme yüzde 26'yı, Ankara'da yüzde 20.7'yi buldu. İzmir'deki daralma ise yüzde 11.4 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.

MALİYETLER YÜZDE 239 YÜKSELDİ

2017-2021 yıllarında sektörde daralma yaşanırken inşaat maliyetlerinde yaşanan sert artış da dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi 2016 sonunda 118.9 seviyesindeyken 2021 sonunda bu rakam 403.16'ya ulaştı. Yani 5 yılda inşaat maliyetlerinde yüzde 239'luk artış yaşandı.

KURDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Özellikle koronavirüs salgını sonrası ve bu yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin etkisiyle hammadde fiyatlarının artması inşaat maliyetlerindeki yükselişe katkıda bulundu. Ancak ithal mal kullanımının yoğun olduğu sektördeki maliyet artışlarının önemli bir kısmı kurlardaki artıştan geldi. 2017 başında dolar/TL 3.01 seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise dolar/TL 18.64'e çıkmış durumda. Yani kurda 2017 başına göre yüzde 521'lik bir yükseliş yaşandı.



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 16:44