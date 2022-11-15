Bölgenin tek engelli asansör üretim tesisi: Platformlift Engelli Asansörleri

FATİH BATTAR

4 yıl önce Çorum'da Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek engelli asansör üretim tesisi kuran genç girişimci Murat Taş, bugün Avrupa'ya engelli asansörü ihraç ediyor.

12 yıldır asansör sektöründe çalıştıktan sonra 2018 yılında Küçük Sanayi Sitesi'nde engelli asansör üretimine başlayan Taş, Nasa Mühendislik çatısı altında kurduğu, Platformlift Engelli Asansörleri markasını Türkiye'nin her yerine pazarlıyor.

Değişen ve dönüşen dünyada engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına başta kamu binaları olmak üzere bir çok yerde artık engelli asansörünün mecbur hale geldiğini gördükleri için 4 yıl önce bu işe girmeye karar verdiklerini anlatan Taş, Türkiye'de bu sektörde iddialı olduklarını söyledi.

Platformlift, markasının sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da artık tanınmaya başladığını dile getiren Taş, şu anda Macaristan ve Almanya'ya engelli asansörü ihraç ettiklerini ama yakın zamanda Avrupa'nın her yerine açılmayı hedeflerini ifade etti.

Platformlift'in Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek engelli asansör markası olduğunu aktaran Taş; "Türkiye'nin bir çok yerinde kamu binalarına, okullara, hastanelere engelli asansörü monte ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız kurduğumuz engelli asansörleri ile artık daha kolay işlerini halledebiliyor. Platformlift Asansörleri CE sertifikalı yani ürününüzün yönetmeliklere uygun olarak üretildiğinin ve kontrol edildiğinin kanıtıdır." dedi

Platformlift'in Nasa Mühendislik çatısı altında açık-kapalı engelli kaldırma platformları, Homelift (Ev ve Dublex Asansörler), merdiven asansörleri, merdiven tipi koltuk asansörleri ve yük platformları imal ve tedarik etmek için 2014 yılında Bursa'da kurulmuş bir firma olduğunu belirten Taş; "Firmamız kaliteli üretimi hedef edinmiş ve yatırımlarını bu hedefi yakalamak için planlamıştır. Deneyimli kadrosuyla bu hedefte daha iyi adımlar atmak adına çalışmalarını devam ettirmektedir. Verdiğimiz hizmetlerde , sektörü en doğru şekilde takip edip süreç yönetiminde profesyonellerle çalışarak, sürekli en mükemmeli müşterilerimize sağlamak, dürüstlüğe ve ticaret ahlakına duyduğu saygı daimi kılmak, hizmet kalitesini kar politikalarından daha önde tutmak, yenilikleri yakından takip ederek farklılıkları oluşturup sektörde kalıcı üstünlükler sağlamak en önemli vizyonumuzdur. Özellikle akıllı bina sistemlerine asansörün entegrasyonu aranılan özellikler arasına girmiştir. Tüm bu şartlar çerçevesinde asansör sektöründe kaliteli ürünler üretmek, maliyeti minimuma çekerek pazar payını artırmak, makina direktifine uygun araç ve yük platformları imalat, satış sonrası hizmetler oluşturmak en önemli unsurlardır." ifadelerini kullandı. (ADVERTORİAL)