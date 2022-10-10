EROL TAŞKAN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Şube Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan Enes Kayabaşı, TÜGVA Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda görev aldı.

Azim ve kararlılıkla sürdürdüğü görevlerindeki elde ettiği başarısını Genel Başkan Yardımcısı olarak taçlandıran Enes Kayabaşı’nın yeni görevinden memnuniyet duyan çevreler, “Bu görev Enes’e çok yakıştı, başarısı daim olsun” yorumlarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, salonlara sığmayan büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen genel kurulda Çorum TÜGVA’dan da yoğun bir katılım oldu.

Gençlere yönelik tüm çalışmalarda ön safta yer alarak güzel işlere imza atan Enes Kayabaşı, genel kurulda İbrahim Beşinci’nin Genel Başkanlığı’nda oluşturulan, 13 kişilik Yönetim Kurulu listesinde Spor Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.