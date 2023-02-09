HABER/YORUM: FATİH BATTAR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili etkilerken çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Çorum’da bir otel eğlence programı düzenliyor.

Binlerce canın hayatını kaybettiği ve tüm Türkiye’nin yas içinde olduğu bir ortamda Çorum’da bu otel, 24 Şubat tarihinde ünlü bir şarkıcıyı ağırlamak için ilan verdi. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ilanı gören vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Otel çalışanları, ilanın depremden önce verildiğini ancak programın halen iptal edilmediğini söyledi.

Tüm Türkiye büyük acı içindeyken böyle organizasyonun yapılması bu kadarına da pes dedirtti. Çorum’da büyük bir dayanışma örneği sergileyip, depremzedelere kapılarını açan oteller varken, bu otelin eğlence programını halen iptal etmemesi de ayrı bir insanlık konusu. Umarız bu otel bir an önce bu yanlıştan döner. Bir yanda acı, gözyaşı varken, eğlence olmaz!