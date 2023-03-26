Bu kez de mülakata girecekler

AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayları dün yapılan temayülün ardından bu kez de genel merkezde mülakata girecekler.

AK Parti'de Milletvekili Genel Seçimi için teşkilat temayül yoklaması dün elektronik ortamda gerçekleştirildi. Çorum'da da 36 miletvekili aday adayı için temayül yoklaması yapıldı. Aday adayları oylamanın ardından bu kez de genel merkezde mülakata girecek.

AK Parti'de Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması dün yapıldı. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Oylamanın ardından aday adayları mülakata alınacak. 69 ildeki aday adaylarının genel merkezde mülakata girecek.