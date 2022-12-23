Bu manevi sofraya ortak olmak isteyen buyursun gelsin

EROL TAŞKAN

Çorum Müftülüğü’nün dört gözle beklenen programları yarın gerçekleştirilecek.

Atatürk Spor Salonu'nda saat 10:00'da 260 hafızın icazet töreniyle başlayan programlar, mimari yapısı ve modernliği ile bu milletin kız evlatlarına ilim irfan yuvası olan Lalezar Yatılı Kız Kur'an Kursu’nun açılış töreni ile devam edecek.

Yıllarca köhne binada mahpus kalan Hıdırlık Kur’an Kursu’nun adeta berat töreni haline gelecek olan Hıdırlık Yatılı Kur’an Kursu temel atma töreni ile gün boyu manevi atmosferin hakim olacağı etkinlikler dualar eşliğinde tamamlanacak.

Yarın saat 10:00’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek icazet töreninde 260 hafızımız belgelerini alacak.

Ardından saat 12:30’da mimari yapısıyla göz kamaştıran Lalezar Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılış töreni yapılacak.

Güne değer katan programların sonuncusu ise yıllardır modern bir yapıya kavuşmanın hasretini çeken Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun temel atma töreni saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Müftü Muharrem Biçer, bu kutlu programlara Çorumlular’ı davet ederken, bu şehrin maneviyatına hizmet eden kurumların yanında yer alıp, bu kurumlarda aldığı ilim ve irfanla geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin coşku ve sevincine ortak olmak isteyen Çorumlular’ın da programlara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 18:15