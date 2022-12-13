Bu muayenehane Çorum’da hem ilk hem de tek

EROL TAŞKAN

Kendi alanında Çorum’un ve çevre illerin en başarılı ve ünlü doktoru ünvanına sahip Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Yan Dal Uzmanı-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Seçkin Özışık özel muayenehane açtı.

Çorum’da ilk ve tek olma özelliği ile başta riskli gebelik durumu yaşayan anne adayları ve tüm anne adayları için öncelikli tercih konumuna gelen muayenehanede hasta kabulleri başladı.

Eğitim sürecini derecelerle taçlandırarak meslek hayatına atılan 13 yıllık tecrübeli Dr. Mehmet Seçkin Özışık, “Artık vatandaşlarımızın ayrıntılı ultrason ve amniyosentez için Çorum dışına gitmeleri gerekmiyor, kliniğimizde başarılı ve sağlıklı şekilde bu hizmeti vermekteyiz.” dedi.

Ayrıntılı ultrasonun klinik ve genetik tarama ile birleşmesinin doğru tanı için çok değerli olduğunu vurgulayan Dr. Özışık, ayrıntılı ultrason, amniyosentez ve kordosentez işlemlerinin deneyim gerektirdiğini ve bu konuda ehil profesyonellerce yapılmasının hayati olduğunu dile getirdi.

Mesleki tecrübesi Çorum sınırlarını aşan Dr. Özışık, yüksek riskli gebelik durumu yaşayan anne adaylarına verdiği sağlık hizmetiyle de hastalarının gönlünde önemli bir yere sahip. Uzun ve zorlu takiplerin gerektirdiği riskli hamileliklerde, başta sona kadar hastasını titizlikle takip eden Özışık, anne adaylarının umudu olmayı sürdürüyor.

Aslen Balıkesirli olan ve eşi de kendisi gibi hekim olan Özışık, Çorum’un eniştesi olarak, sağlıklı ve güvenilir doğumların tercih edilen ismi olarak, yaklaşık iki haftadır Eğridere Sokak üzerinde bulunan Kayışoğlu İş Merkezi’nin 1. katındaki muayenehanesinde hizmet veriyor.

Opr. Dr. Mehmet Özışık kimdir?

Aslen Balıkesirli olan Dr. Özışık 2009’da Gazi Tıp Fakültesi’ni bitirerek, o yılki TUS sınavı sonrası Gazi Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda eğitimine başladı.

2014 senesinde uzmanlığını alarak doğum ve gebeliğin en yoğun ve zorlu olduğu Şanlıurfa’da 3 yıl hizmet verdi. Bu deneyim sonrası 2016’da Yan Dal Uzmanlık sınavında üstün başarı ile Türkiye 3’üncüsü oldu. Bu başarı ile Ankara Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda Perinatoloji eğitimine hak kazandı.

2020 senesinde Perinatoloji Yan Dal Uzmanı ünvanı ile Çorum’ un ilk Perinatoloğu olarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı.

Burada 2 yıl riskli gebelik takibi, zorlu doğum ve sezeryanlar, ayrıntılı ultrason, amniyosentez, kordosentez ile şehrimize hizmet verdi. Binlerce başarılı doğum, sezaryan ve ultrason deneyimi bulunan Dr. Özışık Çorum’a ilk defa amniyosentez ve kordosentez hizmetini getirdi.

Çorumlu eşi Dr. Öğr Üyesi Gülce Gökgöz Özışık 5 yıldır Hitit Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 13 yıllık hekim olan Op. Dr. Mehmet Seçkin Özışık Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi 1. Katında, Çorum’ da şu an sadece yeni kliniğinde bulunan üst düzey ultrason cihazı ile hizmetlerine devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 17:57