MUSTAFA BURAK YALÇIN

Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Çorum Kitap Kültür Günleri kapsamında Çorumlularla bir araya geldi. Türkiye’nin terörü bitirmeden aslin sorunlarına dönemeyeceğini belirten Yarar, “Bunun içinde ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Bir strateji var ve adım adım gidiyor” dedi.

‘TERÖRE HARCANAN PARA YATIRIMLARA HARCANSAYDI BAMBAŞKA YERDE OLURDUK’

TSO Fuar Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide konuşma yapan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, 1984 yılından itibaren terörle mücadele ve onun oluşturduğu maddi zararın tamamının 2 trilyon dolar olduğunu belirterek, “Türkiye’nin toplam borcunun 450 milyar dolar olduğunu düşünürseniz, geriye kalan 1.5 trilyon dolarla bu ülkeye neler yapılabileceğini bir düşünün. Yapılan dev yatırımların hepsini toplayın 200-250 milyon dolar yapar. Hala 1.5 trilyona gelemedik. Bu paranın tamamını yatırımlara aktarabilseydik Türkiye şuan tamamen başka bir yerde olurdu” dedi.

‘PKK, KUZEY IRAK’TA BİTME NOKTASINA GELDİ’

Bu sene ilk defa PKK’nın Kuzey Irak’ta tamamen bitme noktasına geldiğini aktaran Mete Yarar, “Geçmişte terör örgütünün elemanları bitirildi. İlk defa bu sefer kalıcı bir şekilde gidilerek PKK’nın tarihten silinebileceği bir noktaya geldik. Terör örgütünün Türkiye’deki mensuplarının rakamı ilk defa 200 rakamının altına indi. Bu rakam örgütün ilk kurulduğu zamanlardaki rakam. Türkiye, eğer terörle mücalede konusunu halledebilirse bugünki kaynaklarını da doğru kullanarak çok daha fazla şey yapabilir. Bu ülke terörü bitirmeden asli sorunlarına dönemez. Mecbur bitirmek zorundayız. Bunun içinde ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Bir strateji var ve adım adım gidiyor” diye konuştu.

Yarar, Türkiye’nin dış politikada başarılı olmasının en büyük sebebinin ise güçlü ordu ve istihbarattan dolayı olduğunu söyledi.

‘LİBYA’DA SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİK’

Türkiye’nin Libya’da hükümetin düşmesine 10 kilometre kala yalnızca parmağının ucu ile girerek savaşın seyrini değiştirdiğini vurgulayan Yarar, “O savaşın seyrini değiştirdik mavi vatan anlaşması ile mavi vatanın sınırlarını belirledik. Azerbaycan’a tüm vücudumuzla yardım ettik, Ermenistan sorununu bitirme noktasına geldik. Orduyu güçlendirdik PKK Türkiye içerisinde 3 yıldır karakol basamıyor, eylem yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Mete Yarar söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.