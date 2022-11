‘Bu vatanda yaşayan herkes bu harekata destek vermeli’

EROL TAŞKAN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, TSK’nın Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili destek açıklamasında bulundu.

Bu vatanda yaşayan herkesin teröre karşı sürdürülen operasyonlara destek vermesi gerektiğini aktaran Muharrem Gül, “Bu vatanda yaşayıp bu memleketin suyunu içen, ekmeğini yiyip havasını soluyan her kim varsa, Kahraman Ordumuz’un yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı’na destek vermesi lazım. Bu harekattan en küçük rahatsızlığı bulunan bana göre hainlik içindedir.” dedi.

Devletin teröre karşı verdiği mücadelede, kahraman askerlerimizi muzaffer olması için duacı olduklarını aktaran Muharrem Gül, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Devletimiz teröre karşı en güçlü mücadeleyi verirken, bize düşen de her türlü desteği verip, ordumuzun yanında olduğumuzu ifade etmek ve onların muzaffer olması için gece gündüz dua etmektir. Olur olmaz sözlerle fitne çıkarıp, Türkiye’nin verdiği terör mücadelesini zayıflatmaya ve küçük düşürmeye çalışan herkes ayağını denk alsın. Bu vatan hainlere yurt yuva olacak kadar basit bir toprak parçası değildir. Nice canların feda edildiği kutsal vatanımızın her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Rabbim’den niyazımız odur ki, hiçbir askerimizin burnu kanamasın, ayağına taş değmesin. Her attığı hedefini bulsun ve bu millete kast eden tüm teröristlerin kökü kurusun. Bizler gaziler olarak, bugün verilen mücadelenin haklı bir mücadele olduğuna yürekten inanıyoruz. Canımız pahasına bu inancımızdan geri dönmeyeceğiz. Allah devletimizi payidar, vatanımızı baki kılsın.”