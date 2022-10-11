Bugas Lift Asansör’den asansör bakım kampanyası

M.BURAK YALÇIN

Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 13. Sokak (Adliye arkası) adresinde hizmet veren Bugas Lift Asansör, asansör bakım kampanyası başlattı.

Bugas Lift Asansör kurucusu Ahmet Buğa, asansörlerin montaj, revizyon ve periyoduk bakımlarını yaptıklarını belirterek, kampanya kapsamında asansörlerin bakım ücretini aylık 150 lira, bakım sigortasını da 1 milyon 500 bin liraya çektiklerini söyledi.

Firmalarının marka tescilli, HYB ve CE belgeli olduğuunu, bünyesinde elektrik mühendisi istihdam ettiğini aktaran Ahmet Buğa, çalışan elemanlarının da mesleki yeterlilik belgesine sahip olduğunu kaydetti.