‘Bugünleri yaşamamıza imkan verenleri anmak boynumuzun borcudur’

FATİH BATTAR

Milli Mücadelenin 100.yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, milli mücadelenin sadece Türklerin değil, bütün İslam dünyasının, sömürge altındaki bütün insanların mücadelesi olduğunu belirterek; “Bugünleri yaşamamıza imkan verenleri saygı ve hurmetle anmak bizim boynumuzun borcudur.” dedi

Milli Mücadelenin 100.yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Mondros’tan Mudanya’ya: Tam Teslimiyetten Tam Zafere konulu panel düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’in moderatörlüğünü yaptığı panelde Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Akın ‘Mudanya’dan Lozan’a Giden Süreç’ konulu sunum yaparken, Araştırma Görevlisi Hakan Yazar ise ‘Büyük Taarruz ve Büyük Zafer:30 Ağustos’ başlıklı sunum yaptı.

Milletlerin hayatlarında çok önemli dönemler olduğunu belirten Prof. Dr. Demiryürek; “Bu açıdan milletimize baktığımızda 1919-1920-1921-1922 ve 1923 milletimizin hayatında çok önemli bir döneme şahit eder. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı da 1922’nin yüzüncü yılıdır ve özellikle Büyük Taarruz’un iyi anlaşılması, anlatılması önemlidir.” diye konuştu

‘Kuzey Afrika’dan ta Hindistan’a kadar. Muhammed Ali Cinnah, Gandi, bunlar ilhamlarını Türk milli mücadelesinden aldılar.’ diyen Demiryürek, konuşmasında şunları söyledi;

1.Dünya Savaşı’na girerken parolamız kesin zaferdi. 1914’te Osmanlı İmparatorluğu 7 düvele karşı savaşı girerken, parolası bu idi. 4 yıl sonra 1918 yılında son zafer tam bir mağlubiyete dönüşmüştü. 30 Ekim 1918’de Osmanlı İmparatorluğu Mondros Anlaşması ile 1.Dünya Savaşı’na son verdi. Mondros Anlaşması ve akabindeki olaylar Türk milletinin hayatında çok önemli bir dönüşümün başlangıcını oluşturdu. Mütarekenin şartları açıklandığında çok iyimser bir hava vardı. Sanki savaştan mağlup çıkmamış gibi bir hava vardı ama aslında anlaşmaya bakıldığı zaman bütün savunma istihkamları yıkılacak, Çanakkale, Karadeniz boğazına açılacak ve İtilaf Devletleri burayı işgal edecek, deniz üslerinde bulunan askerler terhis edilecek, Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve mühimmat depolara kaldırılacak, donanma geçici olarak İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek gibi maddeler var. Bunlar olduktan sonra fiili olmasa bile İstanbul işgal edilecekti ama Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Mondros hezimetinden sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması ile buna izin vermedi.”

O dönemlerde işgal altında yaşamanın zorluğunu anlatan Demiryürek; “Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgal atında yaşamak çok zordu. Türk subayısınız savaştan gelmişsiniz 4 yıl savaşmışsınız bir bakıyorsunuz İstanbul işgal altında. 4 yıl bunun için mi savaştım diye intihar eden subaylar oldu. Türk subayı, düşman askerinin rütbece kendisinden düşük olmasına rağmen selam vermedi diye azarlanıyor. Niye selam verdin diye. Subayımız ise ben bu rütbeleri, Çanakkale’de, Suriye’de aldım diyor ve rütbelerini çıkarıyor.İşgal altında yaşamak çok kötüdür. Allah kimseyi düşürmesin. Onun için 100.yılda bunlar anmak, bilmek ve bugünleri yaşamamıza imkan verenleri saygı ve hurmetle anmak bizim boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.