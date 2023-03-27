Bülent Demirci güven tazeledi

Çorum  Organize  Sanayi  Bölgesi  Sanayicileri  ve İşadamları  Derneği (ÇOSİAD) Genel Kurulu‘nda yeni yönetim belirlendi.

Bülent Demirci güven tazeledi

Çorum  Organize  Sanayi  Bölgesi  Sanayicileri  ve İşadamları  Derneği (ÇOSİAD) Genel Kurulu‘nda yeni yönetim belirlendi.

İki listenin yarıştığı seçimde ÇOSİAD başkanlığına oy çokluğu ile yeniden Bülent Demirci seçildi.

Demirci'nin yönetimi ise şu isimlerden oluştu: "Başkan Yardımcıları Zafer Kayılı, Selim Sarıarslan, Ömer Batta, Muhasip Üye Mehmet Çelik

Yönetim Kurulu Üyeleri:Yurdagül Sivri, Murad Boynueğri, Selim Duduoğlu, Ali Dost, Mehmet Emin Türker ve Selim Kaya"

Denetim Kurulu'nda ise Kadir Akyol, Tutku Kısar ve Mahmut Köksal yer aldı.

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Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 11:22
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