Büyük Üstad’a büyük anma

MURAT ÇETİN

Türk Edebiyatı’nın ve düşünce dünyamızın büyük ismi Üstad Sezai Karakoç, vefatının 1. Yılında Çorum’da düzenlenecek programla yâd edilecek.

Üç gün sürecek anma programlarında 5 ayrı panelle Sezai Karakoç ve eserleri anlatılacak.

Valilik, Belediye , Hitit Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilecek olan program, Anadolu Mektebi tarafından koordine edilecek.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, anma programına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, program içeriği ve tarihleri hakkında şunları söyledi, “Anadolu Mektebi, Türk edebiyatının seçkin şairi, toplumsal ve siyasal düşüncesinin üretken entelektüeli ve yazarı, mütefekkir Sezai Karakoç’u anmak ve anlamak amacıyla 28-29-30 Kasım 2022 tarihlerinde Çorum’da bir program düzenlemiştir. 21 ilden toplam 80 öğretmen ve öğrencinin katılacağı “Vefatının 1. Yılında Üstad Sezai Karakoç” adlı programın açılış paneli, 29 Kasım 2022 Salı günü saat: 10.30 ‘da Devlet Tiyatro Salonunda yapılacaktır. Üç gün süren program boyunca 5 panel yapılacak olup Sezai Karakoç eserlerini okumuş Anadolu Mektebinin 16 üniversite öğrencisi ile 9 lise öğrencisi bu panellerde konuşmacı olarak görev alacaktır. Programda ayrıca Anadolu Mektebini tanıtıcı toplantılar, yazar- öğrenci buluşmaları, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarına yapılan ziyaretler, Türk Halk Müziğinin değerli saz sanatçısı Bayram Bilge Tokel konseri de yer alacaktır. Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi destekleri ve koordinasyonunda hazırlanmakta olan Anadolu Mektebi Çorum Sezai Karakoç Programına, tüm Çorumlular’ı davet ediyoruz.”