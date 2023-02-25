Cami imamının oğlu hayatını kaybetti

Çorum'da bir bağ evinde av tüfeği ile oynayan genç, arkadaşını başından vurarak ölümüne neden oldu.



Olay merkeze bağlı Abdalata Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.'nin babasının bağ evinde toplanan Habib L., A.S.S ve Seyyid Abdulbaki E. birlikte oturdukları esnada HabiB L. bağ evindeki tüfek ile oynadığı esnada tüfeğin birden ateş alması sonucu arkadaşı Seyyid Abdulbaki E.'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde başından vurulan Seyyid Abdulbaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Seyyid Abdulbaki'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.