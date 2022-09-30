Camide kalp krizi geçiren hoca hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorum'da cami tuvaletinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hasan Şahin hayatını kaybetti.
Dün Ulu Cami tuvaletinde aniden fenalaşan Hasan Şahin kalp krizi geçirerek yere yığılarak kalbi durmuştu.
Kalbi duran yaşlı adam sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürülerek ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Hasan Şahin’in hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hasan Şahin'in yıllarca Hıdırlık Kur'an Kursu'nda hocalık yaptığı ve yüzlerce hafız yetiştirdiği öğrenildi.
Hasan Hoca'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 16:01