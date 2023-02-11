Cenaze namazını imam olan babası kıldırdı

FATİH BATTAR

Hatay Kırıkhan'da deprem sırasında göçük altında kalarak şehit düşen Çorumlu Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen bugün dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit üsteğmenin cenaze namazını, imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

Suriye'de görev yaparken konaklamak için gittiği Hatay Kırıkhan'da göçük altında kalarak şehit düşen Çorumlu Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, üsteğmenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Üsteğmenin cenazesini imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 14:20