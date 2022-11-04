ÇESİAD Öğrenci Başkanı Bilal Çeşitcioğlu oldu

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nde (ÇESİAD) öğrenci başkanlığında değişim oldu.

Eski öğrenci başkanları Ali Sadık Ulus ve Sinem Kılıç görevlerini yeni öğrenci başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi Bilal Çeşitcioğlu'na devrettiler.

Bilal Çeşitcioğlu yaptığı açıklamada, “ÇESİAD kültürünün ve ÇESİAD’a olan aidiyetin daha da artması için gelenekselleşen etkinliklerimizin yanı sıra öğrenci arkadaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda bu yılı dopdolu geçireceğiz. Bu görevi hep bir bayrak yarışı olarak gördük. Göreve gelen her kişinin bu bayrağı daha da ileriye taşıması gerektiğinin de farkındayız. Yıl boyunca da bu bilinçle hareket edeceğiz. Çünkü İstanbul’da üniversite okuyan Çorumlu öğrencilere hem maddi hem de manevi destek veren bu güzide kuruma her zaman bir vefa borcumuz olacaktır. İyi ki bu çatı altındayız ve iyi ki ÇESİAD’lıyız. ÇESİAD’A maddi, manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Bilal Çeşitcioğlu'nun yardımcılıklarını ise Eyüp Taşdemirli ve Pelin Doğan yürütecek. (Haber Merkezi)