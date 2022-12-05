ÇESİAD’dan öğrencilere kışlık kıyafet hediyesi

Şimdiye kadar Çorum'da sayısız proje ve yardım faaliyeti gerçekleştiren Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde ortaokul öğrencilerine kışlık kıyafet hediye etti.

ÇESİAD'ın her cuma akşamı gerçekleştirdiği öğrenci buluşmasında ortaya atılan ‘öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulunma’ fikri, hemen hayata geçirildi.

Projeye gönüllü destek veren bursiyer öğrenciler ilk olarak, yönetim kurulu üyesi iş insanlarını ziyaret ederek projelerine destek istediler.

Projeye gerekli yardımı toplayan bursiyer öğrenciler İstanbul'dan yola çıkarak Cuma günü Aşağıfındıklı ilk-ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapan bursiyerler lise ve üniversite hayatı hakkında da bilgiler verdiler.

Öğrenciler okula yapılan ziyaretin ardından projeye katkı ve destek veren Sungurlu Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi'yi de makamında ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)