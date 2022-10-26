Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne yeni bina

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yeni bir hizmet binası yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, Çorum’da özellikle Gazi Caddesi üzerinde trafik yoğunluğunun düşürülmesi ve kentin muhtelif bölgelerine de canlılık kazandırılması amacıyla resmi kurumların farklı semtlere taşınmasına yönelik çalışmaların yapıldığını hatırlattı. İnsanlara da daha rahat bir ortamda hizmet sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Çorum Valiliği Ek Binası içerisinde hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de yeni bir hizmet binası kazandırmak amacıyla bir proje hazırlandığını dile getiren Ceylan, yeni hizmet binasının ihale aşamasına geldiğini ifade etti.

İHALE KASIM’IN İLK HAFTASI

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni bina yapımı için ihale talimatının verildiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, Gülabibey Mahallesi’nde inşa edilecek olan yeni hizmet binasının 1829 m2 kapalı olmak üzere 7 bin 79 m2 alanda inşa edileceğini kaydetti. Hizmet binasının bodrum, zemin+3 kat olmak üzere 5 kattan oluşacağını kaydeden Ceylan, hizmet binasının Kasım ayının ilk haftasında ihale edileceğini açıkladı.

5 KATLI MODERN BİN BİNA OLACAK

Ceylan, hizmet binası içerisinde, 50 adet personel odası, 11 adet şube müdürü odası, 2 adet il müdür yardımcısı odası, 1 adet milli emlak müdürü odası, 1 adet il müdürü odası, 2 adet müfettiş odası, şube müdürlükleri için toplantı odaları, çok amaçlı salon (35 kişilik), kafeterya (24 kişilik), yemek salonu (44 kişilik), 4 adet misafir odası, arşivler, kapalı otopark (16 adet), açık otopark (44 adet, 4 adedi engelli otoparkı) bulunacağını ifade etti.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Hizmet binasının çatısında 200 Kw Güneş Enerji Santrali bulunacağını da dile getiren Milletvekili Ceylan, Güneş Enerji Santrali ile binanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 90’nının karşılanacağını söyledi.

2024 HAZİRAN AYINDA BİTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının 2024 yılının Haziran ayında biteceğini kaydeden Ceylan, yeni binada Çorumlular’a çok daha rahat bir ortamda hizmet sunulacağını belirtti.

20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti’nin her alanda olduğu gibi hizmet alanında da Türk milletine hizmetin en iyisinin sunulacağı mekanları inşa ettiğinin ifade eden Ceylan, Çorum’da da onlarca yeni binanın yapılarak milletin hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Ceylan, bu ve benzeri yatırımların kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)